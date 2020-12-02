В "Феофании" рассказали, во сколько украинцам обошлось лечение Зеленского

В больнице «Феофания», где в ноябре лежал Владимир Зеленский, заявили, что лечили президента на общих основаниях и тратили на терапию в среднем 7800 гривен. Такой ответ из больницы приводит Радио Свобода.

Руководство медучреждения уточнило, что не подсчитывало, сколько финансов потребовалось конкретно на лечение Зеленского. Сумму 7800 гривен в больнице называют как ориентировочную, которая «может меняться в зависимости от тяжести течения и стадии заболевания».

Также в «Феофании» утверждают, что не потратили ни гривни на обустройство отдельной офисно-рабочей палаты для президента — якобы она там всегда была еще с момента постройки здания.

Напомним, Зеленский заявил, что заболел COVID-19 9 ноября. Сначала сообщалось, что президент лечится дома, затем было объявлено, что президент переехал в «Феофанию». 23 ноября Зеленский официально выписался из больницы.

Врач Евгений Комаровский раскритиковал решение главы государства ложиться в больницу при отсутствии показаний для госпитализации. Особенно странно это решение выглядело на фоне нехватки койко-мест для действительно тяжелых больных.

Фото president.gov.ua

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