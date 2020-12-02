28.36 / 28.56 33.93 / 34.39
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Даты локдауна определены, вопрос с транспортом пока не решен, — СМИ

22:28 2 декабря 2020
карантин

Вместо варианта с жестким карантином с 24 декабря до 15 января, могут ввести локдаун с 2 по 15 января. Об этом сообщает «Гордон».

По информации издания, во власти двухнедельный жесткий карантин представляется «самым рациональным решением».

Вопрос о работе общественного транспорта во время локдауна еще обсуждается.

Напомним, депутаты от «Слуги народа» предполагали, что вместе с объявлением локдауна будет прекращена и работа транспорта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

645

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
могилевская

"Что вы с собой делаете?": поклонникам не понравился новый образ Натальи Могилевской

Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

дидюля

Знаменитого гитариста-виртуоза Дидюлю обвинили в преступлении

Доктор Комаровский

«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер