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Украина

"План Б": в Кабмине рассказали, что намерены делать в случае отказа миссии МВФ приехать в Украину

23:26 2 декабря 2020
Шмыгаль Денис

Несмотря на то, что Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту госбюджета на 2021 год, дата приезда миссии Фонда в Украину пока не известна, ее, возможно, назовут позже в декабре.

Тем не менее, в Кабмине уже есть «план Б» на случай затруднения отношений с МВФ, заявил в интервью журналу «Корреспондент» премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что в текущей ситуации затягивание в переговорах с МВФ не является критическим.

«Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% — выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен», — сказал Шмыгаль.

В качестве альтернативных источников наполнения бюджета глава Кабмина назвал рынок внешних и внутренних заимствований.

«Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) — это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50−60 млрд грн, на внешнем — около $ 1 млрд», — отметил Шмыгаль.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина еще сохраняет шанс получить транш кредита МВФ до конца 2020 года. Однако, скорее всего, деньги поступят в следующем году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине, по мнению аналитиков, рынок удостоверился в своих ожиданиях в отношении сотрудничества с Международным валютным фондом после сообщения о том, что возможность предоставления Украине экстренной помощи в связи с пандемией коронавируса не рассматривается. Этим фактором вызван текущий курс доллара и евро в обменниках.

Фото: censor.net

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