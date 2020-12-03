"Локдаун не лечит ковид": названо новое условие введения жестких ограничений в стране

Введение в Украине жесткого локдауна зависит, прежде всего, от количества заполненных мест в «коронавирусных» больницах.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в эфире одного из телеканалов, пишет УНИАН.

Радуцкий уточнил, что «локдаун не лечит ковид», однако дает возможность разорвать цепь распространения болезни и перезагрузить медицинскую систему, дать ей отдохнуть.

«По словам министра здравоохранения, сегодня Украина имеет 52 тысячи специализированных коек для приема больных ковид. Последние семь дней, что касается карантина выходного дня, действительно он не дал ожидаемый результат. Но мы уже последнюю неделю имеем на сегодняшний день, что количество загрузки коек в украинских стационарах составляет 27−28 тысяч, примерно половину от имеющихся коек. Это не так, как хотелось бы, потому что цепь, к сожалению не остановилась, не разорвалась. Но хотя бы система имеет такой стенд-бай. Если эта загруженность коек будет расти, если это будет 35−40 тысяч, то это первый показатель, что надо вводить локдаун, потому что система ляжет, она не выдержит», — заявил Радуцкий.

Депутат добавил, что пока неизвестно, когда именно будет усилен карантин.

«Сегодня точную дату я вам не могу сказать. Единственная точная дата, что за семь дней до этой даты, мы будем знать», — отметил он.

Также руководитель комитета Рады пояснил, что будет происходить во время локдауна. Так, все офисные работники должны будут перейти на дистанционную работу. Работать будут только объекты критической инфраструктуры — больницы, АЭС, аптеки и маленькие магазины. Все остальное должно быть закрыто, уточнил нардеп.

«Что касается транспорта — я думаю, что международное авиасообщение нет смысла закрывать. Потому что мы для чего делаем локдаун? Чтобы уменьшить накопление людей в каких-либо местах. Если люди могут себе позволить поехать где-то на отдых (а на новогодние праздники у нас всегда эта традиция, люди уезжали), то мы тоже уменьшаем концентрацию людей, это тоже даст возможность разорвать цепь… Международное авиасообщение я бы не закрывал, а вот транспорт должен быть закрыт, кроме служебного для того, чтобы люди могли добраться на ту работу, где они работают даже в локдаун. Должны быть закрыты ТРЦ, все развлекательные заведения, должны быть ограничения на скопление людей даже на свежем воздухе», — рассказал Радуцкий.

Также он добавил, что в ограничениях Украина может использовать опыт других стран Европы.

Напомним, что 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. 25 ноября премьер-министр Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников. 2 декабря Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не будет продолжать действие карантина выходного дня, в то же время на территории всей страны будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в депутатской фракции «Слуга народа» заявили, что локдаун планируют с 24 декабря по 15 января. То есть жесткий карантин захватит Новый год и оба Рождества и продлится три недели.

Фото: УНИАН

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