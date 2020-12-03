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Украина

«Это — зло»: Кравчук распек Лукашенко

9:07 3 декабря 2020
Леонид Кравчук

Президент Украины (1991 — 1994 гг) Леонид Кравчук назвал правительство Беларуси во главе с Александром Лукашенко «злом».

«Нельзя действовать по закону против тех, кто нарушает закон и сделал это нормой поведения. Так говорили в древности. Закон и добро не могут применяться к человеку, который творит беззаконие и зло. Зло нужно обязательно остановить. А сегодня правительство в Беларуси во главе с Лукашенко — это зло», — заявил он в интервью «Радио Свобода».

Вспомнив «глубокие и дружеские отношения с Беларусью и ее тогдашним руководством» в советское время, он выразил сожаление в связи с тем, что сейчас в этой стране происходит трагедия — политическая и человеческая. И добавил, что даже он, знающий «стиль работы Лукашенко» и его «воспитание на принципах тоталитарности», не ожидал такого бесчеловечного обращения с белорусами.

«Я этого просто не могу понять, но факт остается фактом», — отметил он и подчеркнул, что за те 26 лет, которые Александр Лукашенко находится у сласти, тот «сам превратился во власть — человеческого в нем фактически не осталось».

«Он весь соткан из власти и поэтому не может себя без нее видеть, не может осмыслить свою жизнь без власти. А это приводит к потере человеческого — в нем остается только административно-властное. Для него люди — материал для управления, а не граждане, которых надо уважать, и которые являются источником власти и избирают. Он почему-то думает, что пришел к власти при помощи какой-то иной силы», — говорит Кравчук и добавляет, что в этом присутствует и влияние России.

По мнению политика, Александр Лукашенко до сих пор уверен, что Российская Федерация всегда поможет лично ему и что он воспользуется этой помощью в критический момент, как это сейчас и происходит.

«Эти моменты сделали из него руководителя, потерявшего человеческие качества — гуманность, добро уважения и сочувствия к людям. От этого у меня осталось самое тяжелое впечатление», — отметил Леонид Кравчук и добавил, что очень бы хотел для соседней Беларуси демократического пути развития и жизни в нынешнем, а не прошлом времени.

Ранее приехавший в Киев из Польши заместитель директора телеканала «Белсат TV» Алексей Дикавицкий рассказывал о том, как в Беларуси силовики избивают журналистов и задерживают героев их репортажей и публикаций.

Фото из Википедии.

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