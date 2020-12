Арестович нашел сенсацию в заявлении представителя России в ООН

Неформальное заседание на одной из площадок ООН 2 декабря заставило задуматься по поводу состояния российской дипломатии. Россия хотела использовать встречу для легитимизации террористических «ДНР» и «ЛНР», а вместо этого посол России при ООН Василий Небензя подтвердил роль РФ в событиях на востоке Украины. Выступление россиянина проанализировал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Интересное, и даже сенсационное. Небензя заявил о конфликте на Донбассе: It is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine („Это не внутренний конфликт в Украине, это — политический конфликт между РФ и Украиной“)», — приводит спикер слова российского посла.

Напомним, интерактивное заседание, куда планировалось пригласить спикеров от «ДНР» и «ЛНР», было сорвано. В ООН отказались освещать неформальную встречу, а делегации западных стран дали понять, что участвовать в мероприятии не будут.

