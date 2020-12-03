28.31 / 28.51 33.95 / 34.44
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Арестович нашел сенсацию в заявлении представителя России в ООН

9:15 3 декабря 2020
василий небензя

Неформальное заседание на одной из площадок ООН 2 декабря заставило задуматься по поводу состояния российской дипломатии. Россия хотела использовать встречу для легитимизации террористических «ДНР» и «ЛНР», а вместо этого посол России при ООН Василий Небензя подтвердил роль РФ в событиях на востоке Украины. Выступление россиянина проанализировал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Интересное, и даже сенсационное. Небензя заявил о конфликте на Донбассе: It is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine („Это не внутренний конфликт в Украине, это — политический конфликт между РФ и Украиной“)», — приводит спикер слова российского посла.

Напомним, интерактивное заседание, куда планировалось пригласить спикеров от «ДНР» и «ЛНР», было сорвано. В ООН отказались освещать неформальную встречу, а делегации западных стран дали понять, что участвовать в мероприятии не будут.

Фото news.un.org

272

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Доктор Комаровский

«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

Геннадий Кернес

Кернес получил особую привилегию в горсовете

Завдовеев

Прилепин вопит: РФ неожиданно признала террористом главаря боевиков «ДНР»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер