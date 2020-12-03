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Украина

Прилепин вопит: РФ неожиданно признала террористом главаря боевиков «ДНР»

9:44 3 декабря 2020
Завдовеев

В России одному из главарей боевиков «ДНР» Сергею Завдовееву (Французу) отказали в гражданстве, что вызвало возмущение российского писателя-боевика Захара Прилепина.

Так, в своем Telegram-канале Прилепин, назвавший Француза, командовавшего батальоном «Легион», «человеком той же плеяды, что Гиви, Мотор и Мамай», сетует на то, что в России его считают террористом: «Получил официальный отказ в получении российского паспорта. Потому что — террорист. Что это?!? Покажите мне этого чиновника, пожалуйста. Пусть он с нами объяснится».

Российская пресса тем временем пишет, что уроженцу Макеевки Завдовееву отказали в гражданстве России по нескольким статьям, а официальная причина отказа — «заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации».

Тем временем блогер NecroMancer, иронизируя над тем, что Прилепин сравнил Француза с троими известными ликвидированными боевиками, «опустив» их, называет Завдовеева «эталонным п… болом».

В частности, речь идет о том, что свою кличку Завдовеев получил якобы потому, что в свое время был французским легионером. Однако люди, служившие в легионе в период с 1998 по 2004 год, о нем ничего не слышали. Об этом сообщается на сайте «Миротворец», фигурантом баз которого является Француз.

Украинская прокуратура заочно сообщала о подозрении Завдовееву еще в 2017 году. Отмечалось, что за время своего существования «Легион» под руководством Француза участвовал в боевых действиях против сил АТО в районе Донецкого аэропорта, под Старобешево, Дебальцево, Логвиново, на территории Шахтерского района.

Фото из баз данных «Миротворца».

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Прилепин вопит: РФ неожиданно признала террористом главаря боевиков «ДНР»

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