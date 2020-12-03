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Украина

Зеленский назначил гендиректором «Укроборонпрома» Гусева

10:15 3 декабря 2020
Юрий Гусев

В четверг, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых указов, результатом которых стало назначение руководителем «Укроборонпрома» уже бывшего главы Херсонской ОГА Юрия Гусева.

Гусев занял место освобожденного от исполнения обязанностей генерального директора «Укроборонпрома» Игоря Фоменко. В указе причина увольнения не указывается.

До указа о назначении Гусева Владимир Зеленский подписал документ о его увольнении с должности председателя Херсонской областной государственной администрации «согласно поданному им заявлению». Временно исполняющим обязанности херсонского губернатора назначен замглавы руководителя ОГА Сергей Козырь.

Эксклюзивное интервью с Айваросом Абромавичусом, который руководил «Укроборонпромом» и был уволен Зеленским в октябре 2020 года, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото сайта Херсонской ОГА.

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