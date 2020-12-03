Степанов заявил об успехе карантина выходного дня

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что у карантина выходного дня все-таки были определенные плюсы. Ранее министр заявлял, что решение о карантине было правильным, а результата не заметно, поскольку запреты не соблюдались. Теперь Степанов уверен, что эффективность субботне-воскресного карантина вскоре подтвердится еще и цифрами.

«У нас три недели действовал карантин выходного дня… Зачем вы его вводили? Чтобы сбить ураганное распространение COVID-19… Максимальный эффект, на который мы рассчитывали, это уменьшение заболеваемости до 20%», — объяснил Степанов на брифинге.

«Итоговые результаты мы увидим, когда завершится текущая неделя… Но даже сейчас мы видим уменьшение не только динамики роста, но и количества заболевших», — добавил министр.

Напомним, карантин выходного дня продлился три уикенда ноября. На декабрь субботне-воскресный карантин было решено не продлевать. В выходные было зафиксировано немало нарушений карантинных правил: работали непродовольственные точки на рынках, ряд кафе, ресторанов, ночных клубов.

Фото Максим Степанов/Facebook

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