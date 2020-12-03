Нардеп от «Слуги народа» попался с «голой девушкой» в Раде

В Верховной Раде народные избранники нередко попадаются на занятии посторонними делами во время рабочего дня, в том числе, и на просмотре «клубнички», как это произошло со «слугой народа».

Так, фотограф Ян Доброносов выложил на своей страничке в соцсетях две фотографии. На одной из них — выступающий депутат. Также в кадр попал его коллега, сидящий спиной к фотографу и рассматривающий что-то на телефоне. На втором фото депутат с телефоном увеличен — на экране видна обнаженная девушка.

«Плохо, когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат рассматривает голую девушку. Депутат с телефоном — Петруняк Евгений», — пишет фотокорреспондент.

Евгений Петруняк, как гласит его досье на сайте Верховной Раде, является заместителем председателя парламентской Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины, а также член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, что недавно на просмотре «горячего» видео поймали «слугу народа» Анатолия Драбовского.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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