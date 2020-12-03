Журналистка Янина Соколова устроила скандал вокруг перевозки тел бойцов с Донбасса

В Украине нашлись предприимчивые «бизнесмены», наживающиеся на похоронных услугах для ВСУ. Так, например, за перевозку тела погибшего на Донбассе «предприниматели» требуют тройную таксу. Такие данные приводит журналист Янина Соколова. Сведения ей были переданы одним из знакомых военных.

«СПД, зарегистрированный на некого Ткачука И.И., с местом регистрации „общежитие“ осуществляет предоставление ритуальных услуг по завышенным ценам. Такие услуги предоставлялись десятки раз одним и тем же ФОПом. Например, тариф на перевозку тела военного с Донбасса домой в три раза превышал реальную стоимость», — говорит Соколова.

Журналист предположила, что «бизнес на гробах» было бы невозможен без содействия Управления гражданского-военного сотрудничества ВСУ. Командир воинской части подтвердил: из Генштаба действительно звонят и рекомендуют заключать договор на ритуальные услуги с вполне конкретным ФОП.

Связавшись с полковником Виталием Бондарем, представителем Управления военно-гражданского сотрудничества, Соколова не добилась четкого ответа. «Есть организации, которые помогают в организации похорон… Я не готов сейчас сказать… Цены я не устанавливаю… Отношения к нему (Ткачуку) я не имею», — заявил Бондарь.

Покопавшись в открытых данных, журналист выяснила, что полковник Бондарь и сам имеет отношение к поставкам в ВСУ. Так, его теща Алла Марш достаточно часто выигрывает тендеры на поставки продукции военным и в структуры Минобороны.

Фото архив пресс-центра ООС/Facebook

104

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter