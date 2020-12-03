Разумкову пришлось выгонять застрявшего в «фотозоне» Рады министра Криклия

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был вынужден разогнать народных депутатов Украины и министра инфраструктуры Владислава Криклия, которые увлеклись позированием в сессионном зале.

Все это происходило в тот момент, когда спикер предлагал зарегистрироваться нардепам на выступления. В какой-то момент он обратил внимание на оживление, царившее по его правую руку.

«А давайте мы уже оставим фотозону и пойдем работать, уважаемые коллеги. И господин министр тоже. Владислав Артурович, до свидания. Хорошего вам дня, успехов, новых достижений», — язвил Разумков.

«Какой-то человек в президиуме мешает депутатам фотографироваться», — в свою очередь съязвила Оксана Богданова, выложившая соответствующее видео в соцсеть.

Напомним, что в этот же день один из «слуг народа» попался на просмотре «горячего» видео на телефоне.

Фото Дмитрия Разумкова из соцсетей.

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