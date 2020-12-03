Скандально известный "судья Евромайдана" назначен судьей пожизненно: в сети волна возмущения

Адвокат «Автомайдана» Роман Маселко сообщил, что Высший совет правосудия 15-ю голосами «за» (единогласно) решил назначить Виктора Кицюка судьей Печерского суда пожизненно. Этот служитель Фемиды известен тем, что выносил приговоры участникам Евромайдана.

«В 2017 году этот же Высший совет правосудия отказался его назначить — ибо очевидно недобродетелен. Через три года ВСП уже не обнаружил никаких фактов, свидетельствующих о недобродетельности Кицюка, и что его назначение негативно повлияет на авторитет правосудия и общественное доверие», — пишет Маселко на своей страничке в соцсетях.

По его словам, неделю назад член ВСП от прокуратуры Матвийчук «просил отправить Кицюка в тюрьму на шесть лет», а теперь «даже не вспомнил, что вчера 15 общественных организаций назвали Кицюка символом кривосудия», заявив, что «его назначение добьет мизерный авторитет суда».

Под этим постом интернет-пользовали оставили немало нелицеприятных комментариев.

Напомним, что в конце ноября 2020 года Шевченковский районный суд полностью оправдал Виктора Кицюка, который выносил приговоры участникам Евромайдана.

Фото с Pixabay.

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