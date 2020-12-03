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Украина

Микитась договорился со следствием и вышел из СИЗО

15:51 3 декабря 2020
Микитась договорился со следствием и вышел из СИЗО

Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Нацгвардии бывший глава государственной корпорации «Укрбуд» Максим Микитась, которого взяли под стражу в рамках дела о злоупотреблениях с недвижимостью, все-таки отпущен под домашний арест. Высший антикоррупционный суд принял соответствующее решение 2 декабря.

По данным источника Украинской правды, Микитась пошел на сделку со следствием, частично признал свою вину и согласился компенсировать убытки государству.

Напомним, накануне на основе показаний экс-нардепа НАБУ задержало заместителя главы Государственного экспертного центра МВД Константина Дубоноса.

Микитась дал показания и подтвердил их перепиской в телефоне, что адвокат компании «Укрбуд», а ныне заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал взятку эксперту МВД для фальсификации результатов экспертизы о размере причиненного ущерба в результате сделки с Нацгвардией в 2016−17 годах. НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента в причастности к фальсификации экспертизы по делу скандального застройщика, но процесс был остановлен генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Фото 24 канал

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