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Украина

Зеленский назначил предпринимателя главой Хмельницкой области

16:08 3 декабря 2020
Зеленский назначил предпринимателя главой Хмельницкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым руководителем Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия. Встречу с ним глава государства провел 3 декабря, вручив служебное удостоверение и призвав продемонстрировать высокий результат на новой должности.

Как сообщили в Офисе президента, кадровый указ глава Зеленский подписал 3 декабря.

41-летний Гамалий имеет два образования — юридическое и экономическое, трудовую деятельность начинал в 2005 году в качестве юрисконсульта польского Instytut Maszyn Spozywczych. С 2007 года занимается предпринимательской деятельностью.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сменил главу Одесской областной администрации — вместо уволенного 4 ноября Максима Куцого этот пост занял Сергей Гриневецкий.

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