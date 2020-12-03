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Украина

Бывший нардеп и соратник Кернеса Добкин заболел коронавирусом

17:14 3 декабря 2020
Михаил Добкин

У политика Михаила Добкина диагностировали коронавирус COVID-19. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Без короны с „короной“. Шел четвертый день борьбы», — написал Михаил Добкин.

При этом он сопроводил пост фотографией, которую сделал на улице. Из это следует, что течение болезни у политика, похоже, без серьезных осложнений.

За несколько дней до того, как у него обнаружили коронавирус, бывший народный депутат, как следует из его публикации в соцсети, посещал эфир одного из украинских телеканалов, где выступал в студии без медицинской маски.

Ранее сообщалось, что Михаил Добкин в прямом эфире обматерил Владимира Парасюка, а тот в ответ пригрозил ему ручным противотанковым гранатометом РПГ-22.

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