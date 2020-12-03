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Украина

Ищут государственную измену: СБУ объяснила обыски в «Укроборонпроме»

18:28 3 декабря 2020
Обыск

В четверг, 3 декабря, Служба безопасности Украины проводит следственные действия в «Укрспецэкспорте», «Укроборонпроме» и одной иностранной структуре. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Расследуется возможная причастность должностных лиц к деятельности в интересах одной из стран Южной Азии и нанесению в результате этого ущерба обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Следствие установило, что искусственное привлечение посреднической структуры из другой страны привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в некоторых государствах Азии, затормозило действующие контракты «Укрспецэкспорта», а также создало препятствия для заключения новых внешнеэкономических контрактов.

Предварительные оценки показывают, что размер ущерба государственным интересам Украины — около 100 млн долларов США.

Напоминаем, Зеленский назначил нового директора «Укроборонпрома».

Фото: пресс-служба СБУ

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