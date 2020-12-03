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«Давайте не тиражировать фейки и не создавать коллапс»: руководство одесской медицины отреагировало на публикации в СМИ

18:36 3 декабря 2020
Машины скорой помощи

Руководитель департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Наталия Одарий-Захарьева в четверг, 3 декабря, прокомментировала появившиеся в СМИ публикации о том, что в палатах одесских больниц вместе с живыми пациентами лежат умершие в результате заболевания COVID-19.

«По фейку, который вышел насчет умерших, хочу внести ясность: очень несерьезно выпускать такие фейки. У нас работают морги, да, они значительно заполнены, но не критично. Загруженность моргов сейчас составляет 47%, и тела умерших пациентов из медучреждений вывозятся вовремя. Сотрудники автобазы санитарного транспорта могут вывезти тела, в этом нет проблемы. Если и был какой-то момент, когда тело не успели забрать вовремя, прошу прощения. Но, пожалуйста, с такими вопросами обращайтесь в наш департамент. Давайте не тиражировать фейки и не создавать коллапс», — сказала чиновница.

Вместе с тем городскую больницу, о которой шла речь в публикациях СМИ, срочно взяли под охрану.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Южном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины, «личный состав воинской части 3012 привлечен для оказания помощи подразделениям Нацполиции в обеспечении общественного порядка во время проведения мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции на территории ГКБ № 5. Гвардейцы будут выполнять задачи круглосуточно в две смены.

Основная задача — обеспечение общественной безопасности и порядка на прилегающей территории в медицинском учреждении, где находятся на лечении граждане с подтвержденным диагнозом COVID-19″.

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, на утро 3 декабря в Одесской области были зарегистрированы 47 920 случаев COVID-19 (+ 935 за сутки).

По состоянию на 16:00 среды, 2 декабря, в опорных больницах Одессы оставалось 31 свободное место для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией.

Иллюстративное фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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