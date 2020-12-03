Сдавший Мангера и Левина фигурант "дела Гандзюк" вышел на свободу

В Одессе освободили из-под стражи скрывшего преступление против херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского. В комментарии Громадське адвокат фигуранта Владимир Сергет подтвердил эту информацию и напомнил, что его клиент заключил сделку со следствием и дал показания по делу относительно вероятных заказчика и организатора преступления — Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко).

24 ноября истек срок содержания под стражей за создание преступной организации в Херсонской области и угон транспортных средств.

На свободе оказался и еще один свидетель по делу Гандзюк, водитель Павловского Валерий Одинцов, который проходил подозреваемым по делу о похищении транспортных средств. Он также заключил сделку со следствием.

Напомним, 1 октября Игорь Павловский на заседании Приморского районного суда Одессы 1 октября подтвердил, что заказчиком преступления был Владислав Мангер.

По версии обвинения, в июле 2018 года Мангер вступил в предварительный сговор с Левиным, организовал покушение на нее, и 4 месяца спустя тяжелые химические ожоги привели к смерти пострадавшей. Непосредственные исполнители нападения и координатор их действий уже осуждены. За «умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное по предварительному сговору», участники группы получили от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter