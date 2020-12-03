Бывших украинских «беркутовцев» обнаружили в рядах белорусского ОМОНа

Некоторые спецназовцы из подразделений Беларуси ранее служили в украинском «Беркуте». Об этом сообщает белорусское издание «Новы час».

Проанализировав социальные сети, журналисты установили личности трех бывших «беркутовцев», которые сейчас входят в состав мобильных отрядов оперативного назначения (ОМОН) Минска и противостоят участникам протестов в Беларуси.

Сергей Панасенко служил в николаевской роте «Беркута», а после победы в Украине Революции достоинства сбежал в Беларусь и устроился в ОМОН Минска.

С Николаевщины также «беркутовец» Сергей Гавриляк.

Анатолий Примак тоже служил в «Беркуте» в Николаевской области. Он «почистил» информацию в соцсетях, но журналисты все равно смогли его идентифицировать.







Еще один бывший украинский спецназовец — Дмитрий Анцупов, который также служил в Николаевской области Украины. В соцсетях он поддерживает «ЛДНР» и Россию.

Напоминаем, украинский суд оставил на свободе Бывших бойцов «Беркута», обвиняемых в убийствах активистов Евромайдана.

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