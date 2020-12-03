Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему «айдаровцу»: что совершил Игорь Филипчук

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины легендарному пулеметчику батальона «Айдар» с позывным «Сороковой» Игорю Филипчуку, погибшему на Луганщине 14 августа 2014 года. Указ главы государства, датированный 3 декабря, опубликован на Официальном интернет-представительстве президента.

В тот день Игорь с побратимами остановил вражескую пехоту и танки огнем подствольных гранатометов, а Игорь еще и подбил один из танков боевиков. Для этого он трижды выходил из укрытия, и осуществлял выстрел из ручного противотанкового гранатомета. После третьего выстрела уже поврежденный танк выстрелил в ответ, и боец погиб.

Указом президента Украины от 28 июня 2015 года «за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге» Игорь был награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Напомним, в июле Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему на Донбассе офицеру Тарасу Матвееву.

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