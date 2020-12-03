Министр обороны поручил срочно проверить скандальную информацию Янины Соколовой

Министр обороны Украины поручил срочно проверить факты, изложенные в публикации известной журналистки и блогера Янины Соколовой относительно возможных злоупотреблений должностных лиц одного из управлений Генерального Штаба ВСУ при перевозке тел погибших украинских защитников.

Напомним, она со ссылкой на знакомого военного сообщила в сети о появлении предприимчивых «бизнесменов», наживающихся на похоронных услугах для ВСУ. Так, например, за перевозку тела погибшего на Донбассе такие «предприниматели» якобы требуют тройную таксу.

В своем расследовании журналист предположила, что «бизнес на гробах» был бы невозможен без содействия Управления гражданского-военного сотрудничества ВСУ, и выяснила, что представитель этого управления полковник Виталий Бондарь и сам имеет отношение к поставкам в ВСУ — его теща Алла Марш часто выигрывает тендеры на поставки продукции военным и в структуры Минобороны.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в случае подтверждения информации виновные должны быть не просто привлечены к ответственности, но и публично назвать обстоятельства, при которых такая практика стала возможной.

Напомним, ранее во Львове проучили провокатора, оскорбившего ветеранов АТО.



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