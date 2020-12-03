Геращенко раскрыл хитрый план подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

В Министерстве внутренних дел располагают информацией о том, что 4 декабря в суде будут пытаться помешать продлению меры пресечения Игорю Редькину, подозреваемому в убийстве Амины Окуевой. Об этом заместитель министра Антон Геращенко сообщил во время церемонии открытия памятного знака, посвященного погибшей.

В частности, есть данные, что подозреваемый будет пытаться сымитировать сердечный приступ в суде, чтобы скорая помощь забрала его до продления меры пресечения.

По информации Геращенко, руководитель группы убийц женщины родился в Дагестане, жил на территории Украины и занимался исполнением заказных убийств. Заказчики же находятся в Российской Федерации.

«За убийство Адама (Осмаева. — Авт.), по определенной информации, до сих пор назначена сумма 500 тысяч долларов. Поэтому он вынужден сейчас находится в ситуации, при которой его не могут найти», — цитирует Геращенко Цензор.Нет.

Резонансное покушение на Окуеву и Осмаева произошло в октябре 2017 года. Их автомобиль обстреляла диверсионная группа из кустов возле железнодорожного переезда под Киевом. В результате покушения Осмаев получил ранения, но остался жив, а Окуева погибла.

Правоохранители заявили, что убийство добровольца и военного медика организовал выходец из Чечни Салах Хумаидов. Его объявили в розыск.

157

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter