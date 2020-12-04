Подозревавший Ермака в работе на Кремль Арестович попытался объясниться

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, недавно назначенный внештатным советникам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которого он некоторое время назад называл человеком, у которого «есть несколько признаков, присущих роли российского агента влияния», рассказал, изменилось ли его мнение.

В интервью Таше Трофимовой (4 канал) он заявил следующее: «Могу сказать следующее. И американцы, и британцы, и глава МИ-6 точно знают, кто является главой Офиса президента. ОП был создан законом для обеспечения работы главы государства, информационно-аналитической, в том числе по вопросам правоохранительной деятельности и я являюсь заместителем Ермака по этим вопросам. Он обладает значительной частью информации, не знаю точно какой именно, о реальной деятельности наших спецслужб. А также в сфере национальной безопасности и обороны. Тем не менее, они (американцы и британцы, — Авт.) проводят с нами совместные операции. Как военные — например, связанные с обучением, так и операции спецслужб, как я думаю. И они наверняка знают, что Ермак будет обладать информацией. Большую часть будет знать, тем не менее операции продолжают проводить. Что это значит? Это логично означает, что они не бояться, что информация попадет к нему. И я разделяю это мнение с британцами и американцами.

В феврале (тогда Арестович сделал свое заявление о Ермаке, — Авт.) у меня не было информации. Понимаете, в чем дело… Я будто-бы умею анализировать. Но могу сказать, что по деятельности наших в Трехсторонней контактной группе я ошибался процентов на 70. Граждане же ошибаются на 99,99 и 9 в периоде. Во-первых, идет мощная информационная кампания, которая их сбивает с толку, искажает факты. Во-вторых, у них нет информации, которая, скажем так, является внутренней".

Также Арестович подтвердил ранее сказанное им о том, что люди из окружения президента работают «на подставу» Владимира Зеленского — им руководят, давят на него и пугают. «Так и есть. Многие люди пытаются негативно влиять на президента, как мне кажется сейчас»,— отметил он и добавил, что такие есть в ближайшем окружении Зеленского.

На видео — с 28:51

Ранее Арестович обратил внимание на слова российского постпреда в ООН Небензи, который, говоря о войне на Донбассе, заявил, что это — не внутренний конфликт в Украине, а политический конфликт между РФ и Украиной

Фото Алексея Арестовича из соцсетей.

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