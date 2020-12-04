Зеленский «внезапно вмешался» в выборы мэра Кривого Рога
Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение, которое посвятил второму туру выборов мэра родного города — Кривого Рога, где живут его родители. Голосование состоится 6 декабря.
По словам Зеленского, его волнует будущее родного города, в каком бы уголке Украины он не находился.
В связи с этим он попросил земляков отнестись к выбору ответственно, не лениться и «наконец прийти на участки, чтобы выбрать мэра, котрого давно заслуживает Кривой Рог».
«Давайте в этот день сделаем рекордную явку по стране, пусть она достигнет символической для нашого города цифры 95 (отсыл к названию „центрового“ квартала города, где родился Зеленский. — Авт.)», — призвал президент, подчеркнув, что сам не может агитировать ни за одного из кандидатов.
«Но это и не нужно, вы люди умные и сами все знаете», — добавил он.
Отметим, что соперниками на выборах в Кривом Роге 6 декабря будут кандидат от партии «Слуга народа» Дмитрий Шевчик (набрал в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%). Однако последнего поддержал действующий городской глава Юрий Вилкул, который решил сняться со второго тура выборов мэра города. В первом туре за Вилкула проголосовало наибольшее количество избирателей.281
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