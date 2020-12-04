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Украина

Локдаун в Украине готовят на январь

10:22 4 декабря 2020
Локдаун

Минздрав Украины считает целесообразным введение жесткого карантина (локдауна) до конца декабря, а вместо этого предложит Кабинету Министров ужесточить правила с начала января на 3 недели. Такое заявление министр Максим Степанов сделал на ежедневном брифинге 4 декабря.

По его словам, которые приводит Громадське, именно в конце января и в начале февраля медики ожидают пика заболеваемости гриппом, а к тому же в настоящее время наблюдается лишь стабильный прирост новых случаев заболевания «без резких прыжков».

«В конце января и в начале февраля мы будем ожидать пик заболеваемости гриппом. Это приведет к серьезной нагрузки на медицинскую систему. К этому периоду нужно подойти с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19, в частности с минимальным количеством госпитализированных», ㅡ сказал министр, не уточнив при этом, какие именно ограничения будут введены.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что жесткий карантин в стране будет введен в декабре в любом случае.

Фото Pixabay.com/

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