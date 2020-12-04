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Украина

Шмыгаль ответил, будет ли работать метро при локдауне

11:22 4 декабря 2020
Дезинфекция вагонов метро

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что даже при усилении карантинных ограничений в Украине останавливать работу общественного транспорта, включая метро, власти не собираются. Также, по его словам во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, дополнительные запреты не коснутся авиа- и железнодорожных перевозок.

«Транспорт будет работать, и авиакомпании, и железная дорога и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии», — цитирует премьер-министра Интерфакс-Украина.

Конкретные карантинные меры, которые планируется вводить в Украине в ближайшее время, будут озвучены на заседании правительства уже 5 декабря 2020 года.

Напомним, на данный момент Минздрав не видит повода для введения в Украине жесткого «локдауна» как минимум до конца декабря.

Фото Киевский метрополитен

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