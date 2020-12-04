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Украина

Рада приняла законопроект Зеленского о поддержке бизнеса на карантине

12:19 4 декабря 2020
Рада приняла законопроект Зеленского о поддержке бизнеса на карантине

Рада проголосовала президентский законопроект о компенсации убытков для предпринимателей, понесенных во время карантина. Документ, который поддержали 289 депутатов, предусматривает выплату украинцам, закрывшим свой бизнес из-за карантина, по 8 тысяч гривен.

Разовую помощь от государства смогут получить не только ФОПы (физические лица-предприниматели), но и наемные сотрудники с зарплатой до 30 тысяч грн за третий квартал 2020 года. Впрочем, для получения такой помощи наемный сотрудник должен иметь официальное трудоустройство.

ФОПы же для получения помощи от государства обязаны уплатить в 2020 году единый социальный взнос (ЕСВ) не менее чем за три месяца. Также они не должны быть одновременно наемными сотрудниками, либо как ФОП осуществлять деятельность, которая не внесена в перечень, определенный Кабинетом министров.

Кроме того, документ обязывает предпринимателей вернуть в бюджет выплаченную сумму в двойном размере за подачу неверной информации.

Для получения карантинной помощи ФОП должен подать заявку в мобильном приложении «Дія».

Также Рада проголосовала закон о рассрочке налоговых обязательств малого бизнеса. В т.ч. речь идет об освобождении от обязательств плательщиков единого налога (I группа). Оно будет возможно в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и долг не был погашен по состоянию на 1 ноября. Также до 29 декабря 2021 года будет отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков — физических лиц, в т. ч. самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен.

Отдельно было поддержано предложение, чтобы спикер подписал принятые законы немедленно, направив их на подпись президента Украины.

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