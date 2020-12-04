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Украина

Украина узнала от России время перестрелки на границе

13:10 4 декабря 2020
Российские пограничники

Инцидент на украинско-российской границе, во время которого российские пограничники застрелили одного из нарушителей, произошел в полночь по московскому времени. Об этом Интерфаксу-Украина сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, его ведомство получило соответствующую информацию от соседней страны около 11:00 4 декабря.

При этом пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины никаких выстрелов рядом с границей с Россией не фиксировали.

«Российская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы», — констатировал Демченко.

В настоящее время проводится дополнительная проверка участка местности, на которую указывают в РФ. Параллельно готовится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Напомним, российские СМИ утром 4 декабря сообщили о перестрелке с троими неизвестными, которые попытались пробраться в Россию. Чрезвычайное происшествие якобы произошло на «участке пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям» — эти регионы граничат с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины.

Фото rg.ru/

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Российские пограничники

Украина узнала от России время перестрелки на границе

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