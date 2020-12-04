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Украина

Рада разблокировала антикоррупционную реформу

13:56 4 декабря 2020
Верховная Рада

После того, как Конституционный суд Украины принял резонансное решение, отменив уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем фактически остановил антикоррупционную реформу, в Верховной Раде таки пришли к компромиссу.

Так, 4 декабря, народные депутаты поддержали закон, вносящий изменения в ряд законодательных актов, касающихся установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, Уголовный кодекс дополнен статей «Декларирование недостоверной информации», устанавливающей уголовную ответственность:

  • в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря — 2 189 гривен. — Авт.) в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 гривен) или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи;
  • в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Напомним, что после решения КСУ президент Владимир Зеленский обращался в Венецианскую комиссию и просил дать оценку решению Конституционного Суда от 27 октября 2020 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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