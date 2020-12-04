Украинцам ускорили доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса: Рада приняла закон

В пятницу, 4 декабря, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4314, предусматривающий ускоренный доступ к вакцине от COVID-19. Об этом сообщалось в онлайн-трансляции заседания украинского парламента.

За закон проголосовали 270 парламентариев. Документ позволяет сократить сроки утверждения клинических испытаний, а также регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

Срок действия закона — период карантина, установленный Кабинетом министров Украины из-за пандемии коронавируса.

Верховной Раде рекомендовал поддержать этот документ парламентский комитет по вопросам здоровья нации — основанием служит предполагаемое снижение нагрузки на систему здравоохранения страны.

Напоминаем, в этот же день украинские парламентарии поддержали установление уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации чиновниками.

Фото: скриншот онлайн-трансляции

59

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter