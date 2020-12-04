28.23 / 28.44 34.07 / 34.51
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Кернес не успевает»: у мэра Харькова ответили по поводу его присутствия на сессиях

14:28 4 декабря 2020
Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес может не успеть на первую сессию горсовета, которую местный терризбиком назначил на 9 декабря, однако эту дату могут еще изменить.

«С нами никто эту дату не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. А на 9 он точно не успевает, я так понимаю», — цитирует «Украинская правда» директора Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрия Сидоренко.

Издание, ссылаясь на собственные источники, также сообщает, что первое заседание новоизбранного горсовета могут перенести на неделю. Не исключено, что решение об этом будет принято вечером в пятницу, 4 декабря.

Напомним, что недавно харьковский горсовет утвердил изменения в регламент своей работы. Так, первую сессию нового городского совета Харькова, а также выборы секретаря разрешили проводить без присяги мэра. Видимо, таким образом решили подстраховаться на тот случай, если Кернес не сможет вернутся до дня заседания, которое, по закону, должно состояться до 20 декабря.

Фото с сайта горсовета Харькова.

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ирина Билык

«Состарившаяся» Ирина Билык удивила поклонников

Алина Гросу

У Алины Гросу психическое расстройство: в чем причина

Фельштинский рассказал, как Трамп продолжает изумлять США

Фельштинский рассказал, как Трамп продолжает изумлять США

эвакуатор разбил машину

«До эвакуации машина была в идеальном состоянии, а теперь не факт, что она вообще подлежит восстановлению»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер