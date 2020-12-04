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Украина

Суд в Киеве рассмотрит иск об отмене результатов конкурса на лучший эскиз Большого герба Украины

16:23 4 декабря 2020
суд

В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором просят признать недействительными результаты конкурса на Большой государственный герб Украины и документ, которым был утвержден соответствующий результат.

Об этом говорится на официальном сайте суда.

Кроме того, вместе с исковым заявлением в суд было подано ходатайство, в котором истец просит суд истребовать у Министерства культуры и информационной политики документы о проведении общественного обсуждения эскиза Большого герба.

Истца, в частности, интересует план мероприятий и дата информационного объявления об обсуждении представленных эскизов, количество зарегистрированных участников обсуждения, а также выводы и рекомендации оргкомитета.

Напомним, 19 ноября, организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на Большой государственный герб Украины определил лучший эскиз герба. Из полученных 125 работ к конкурсу было допущено 112, во втором туре участвовали 11 работ. Победил эскиз Алексея Кохана.

Между тем, по информации историка Олега Однороженко, Алексей Кохан в своих ранних работах еще в советское время высмеивал националистически настроенных украинцев.

Фото oask.gov.ua/

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