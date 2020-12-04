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Украина

Бывший харьковский «беркутовец» вернул себе должность и еще получит деньги «за простой»

17:45 4 декабря 2020
Виктор Шаповалов

Харьковский окружной административный суд восстановил в должности экс-командира роты «Беркута», обвиняемого в преступлениях против евромайдановцев. Об этом сообщает Hromadske.

Бывший командир роты харьковского «Беркута» Виктор Шаповалов судился с ГУ Министерства внутренних дел Украины и ГУ Нацполиции в Харьковской области — он требовал признать незаконным его увольнение в в ноябре 2015 года, а также восстановить в должности и выплатить среднюю зарплату за время «вынужденного прогула».

Суд признал требования Шаповалова справедливыми и восстановил его в должности командира оперативной роты № 2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области. Решено также взыскать с МВД в пользу Шаповалаова 11 297,20 гривень за дни «вынужденного прогула».

Бывший «беркутовец» находился под стражей с 2015 года. Ему инкриминировали превышение служебных полномочий, приведшие 18 февраля 2014 года к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана. Следствие установило, что именно Шаповалов отдал преступный приказ.

Он признавал только вторую часть обвинения, касающуюся незаконного обращения с оружием.

В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи по «закону Савченко».

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