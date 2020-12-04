Скандал с сепаратизмом в Закарпатье выгоден не только России, — политолог Дмитрий Тужанский

В Украине разгорается очередной скандал с нотами сепаратизма. В Сюртовской ОТГ Закарпатской области председатель Арпад Пушкарь вместе с депутатами после присяги исполнили венгерский гимн. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Закарпаття ТОП». Пользователи соцсетей в основном встретили это видео с негодованием. Мол, в Закарпатье давно неспокойно. Того и гляди, из-за таких депутатов, исполняющих гимн иностранного государства на официальном мероприятии, можем получить новую горячую точку на карте Украины. Ведь там все тоже начиналось с распевания гимна соседнего государства. Служба безопасности Украины тут же отреагировала на случившееся. В благотворительном фонде закарпатских венгров были проведены обыски. Хотя сами депутаты заявляют: закона не нарушали, а венгерский гимн исполняли… в качестве молитвы. Судя по тому, как в некоторых СМИ, ориентированных на пророссийского читателя, начали преподносить новость об исполнении гимна, мол, это делается в знак протеста против притеснения национальных меньшинств, можно догадаться, кому в первую очередь выгоден новый сепаратистский скандал в Закарпатье. Хотя, по мнению политолога Дмитрия Тужанского, специализирующегося на теме данного региона, заинтересованных в этой истории может быть гораздо больше. По крайней мере некоторые якобы случайные совпадения говорят о том, что скандал раздувается искусственно.

«Конфликт начался накануне встречи министров стран НАТО, на которой обсуждалась 10-летняя стратегия Альянса в отношении государств-партнеров, включая Украину»

— Губернатор Закарпатской области Алексей Петров уверяет, что депутаты Сюртовской ОТГ пели венгерский гимн уже после сессии. Это действительно имеет значение, когда был исполнен гимн иностранного государства на официальном мероприятии?

— По моему мнению, гимн иностранного государства не может звучать на сессиях, — считает Дмитрий Тужанский. — Если проводится, например, мероприятие представителей нацменьшинств, то там исполнение венгерского гимна кажется естественным. Но это всегда происходит очень корректно. Когда украинские венгры на таких мероприятиях поют гимн Венгрии, то всегда делают это после того, как прозвучит гимн Украины. На официальных же мероприятиях исполнение иностранного гимна недопустимо — ни до, ни после.

Кстати, в 2011 году в Закарпатье был прецедент: Береговский районный совет решил внести изменения в свой регламент и каждую сессию начинать с исполнения украинского и венгерского гимнов. Но прокуратура это решение обжаловала и исполнение иностранного гимна на официальном мероприятии было отменено. Больше в Берегово к этому вопросу не возвращались.

— Тем не менее Украине уже стоит беспокоиться о том, что среди венгерского населения растут сепаратистские настроения?

— Если честно, то повода для такого волнения я пока не вижу. Давайте сначала расскажу, как вообще появилось видео с сюртовскими депутатами. Для начала уточню, что на видео депутаты поют венгерский гимн не впервые. Они в этом регионе делали это всегда, еще задолго до создания ОТГ. И таких видео и раньше могли снять множество. Но появилось оно именно сейчас. Конфликт начался накануне встречи министров стран НАТО, на которой обсуждалась 10-летняя стратегия Альянса в отношении государств-партнеров, включая Украину.

События, зафиксированные на видео, датируются еще 21 ноября. И мне совсем непонятно, почему это видео в интернете появилось именно 30 ноября, когда СБУ начала проводить обыски в одном из благотворительных фондов, связанных с венгерской общиной. Причем появилось видео час в час — синхронно с началом обысков. Обыски начались в 8:30, видео было опубликовано в 8:29. Я не верю в совпадение.

— А кто первым разместил видео?

— Некий анонимный Telegram-канал «Закарпаття-топ». Видео с исполнением депутатами гимна Венгрии начали активно продвигать аккурат перед обысками и министерским заседанием НАТО. Не раньше, не позже.

— То есть вы хотите сказать, что обыски в здании благотворительного фонда «Эган Эде» стали не следствием появления этого видео, а сам видеоролик просто «подтянули» к обыскам, чтобы их оправдать?

— Это вопросы к СБУ. Но я еще раз напомню: гимн исполняли 21 ноября, решение о проведении обысков было принято 23 ноября, а само видео появилось в интернете синхронно с обысками — через неделю.

«Венгрия заявила, что украинская власть в Закарпатье создает все предпосылки для гражданской войны»

— Кому выгоден этот скандал?

— Он выгоден очень многим. Давайте посмотрим на ситуацию в целом. Сам по себе гимн — лишь небольшой фрагмент некой спецоперации. Сейчас в Закарпатском областном совете пытаются создать коалицию, в которую могут войти провластные депутаты от «Слуги народа» и представители венгерских партий. Их оппоненты — депутаты из группы Балоги и ОПЗЖ — стараются эти планы поломать. Они дают интервью, рассказывая, что обыски организованы лично губернатором Закарпатской области Алексеем Петровым, который является бывшим эсбэушником. Якобы это месть властей за то, что венгерские партии вышли из переговорного процесса по созданию коалиции со «слугами». С одной стороны, это действительно выглядит логично. Но с другой — неужели губернатор Петров, по мнению оппонентов, думал, что с помощью таких грязных обысков он сможет заставить венгров голосовать за провластные политические силы? Да и вообще, обыски планировались еще тогда, когда венгры были в коалиции со «слугами». Поэтому я считаю, что версия ОПЗЖ о мести венграм со стороны власти за отказ входить в коалицию выглядит очень сомнительно.

Этот скандал мог быть и спецоперацией СБУ. Они, возможно, стараются таким образом предупредить проявления сепаратизма в регионе. Но то, что было обнаружено спецслужбами во время обысков, никак не тянет на сепаратизм.

— А что нашли?

— Ну, например, карты с изображением так называемой Большой Венгрии (гипотетическая прародина венгров, о которой упоминает в отчете о своем путешествии францисканский монах XIII века Джованни да Плано Карпини. — Авт.), куда также входит Трансильвания. На тех картах есть символика Большой Венгрии…

— Разве это не пропагандистский материал?

— Нет. Такие карты можно увидеть в библиотеках, купить в книжном магазине. Но вопрос в другом. Посмотрите, как говорят об этой ситуации с исполнением венгерского гимна украинскими депутатами российские и пророссийские медиа. В России очень ярко освещается тема якобы сепаратизма в Закарпатье. Они пишут: «Закарпатье ожидает Крымский и Донбасский сценарий». Пророссийский блогер Шарий снял свое провокационное видео о Закарпатье.

Кроме того, давайте посмотрим, кто первым выступил в защиту украинских венгров? Пророссийская партия ОПЗЖ. Депутаты от этого блока говорят, что Украина ущемляет права нацменьшинств.

Со своей стороны масла в огонь подлили и сами венгры, заявившие, что украинская власть в Закарпатье создает все предпосылки для гражданской войны.

— А еще венгры заявили, что Украина хочет запретить некоторые венгерские партии…

— Это все манипуляции. Действительно, процедура ликвидации ряда венгерских партий началась еще несколько месяцев назад. Но эта процедура была направлена не против конкретных партий. Просто согласно закону начали проверять политические силы, которые в течение последних десяти лет вообще не выдвигали своих кандидатов. И ряд венгерских партий попал в этот список. Там действительно на протяжении десятлетия никуда не был выдвинут ни один кандидат. А это причина отмены регистрации партии. То есть это норма закона. Проверяют 20 или 30 партий. Но именно сейчас кому-то нужно было раздуть очередной скандал с якобы закрытием партии венгров.

Сепаратистский скандал в Закарпатье выгоден очень многим политическим игрокам. И не только в России, но и в Украине. Каждый пытается получить свою выгоду.

— И кто-то сможет выиграть?

— Конечно. Выиграют те политические силы, которые будут делать ставку на деструктив. Это и россияне, и местные политические игроки, которые сейчас не находятся у власти.

«Венгрии сегодня не до Украины из-за секс-скандала, в который попал их депутат Европарламента»

— Выгоден ли этот скандал официальной Венгрии?

— Венгрия очень живо реагирует на события в Закарпатье, но им сейчас немного не до нас. У них начался большой секс-скандал, в который угодил депутат Европарламента Йожеф Сайер, ранее выступавший против гомосексуалистов, а потом засветившийся на вечеринке ЛГБТ. Сайер — один из основателей правящей партии «Фидес». Премьер-министру Венгрии Орбану было бы сейчас выгодно больше поговорить о «притеснении венгров в Украине», но ему не до нас.

— И все-таки, я еще раз в завершении нашей беседы хочу задать вопрос, интересующий многих в Украине: существует ли сейчас угроза сепаратизма в Закарпатье?

— На данный момент никакой угрозы венгерского сепаратизма там нет.

— Как между собой ладят украинцы с венграми в тех регионах, где подавляющее большинство именно венгерского населения?

— В быту, к счастью, никаких эксцессов между украинскими венграми и украинцами в Закарпатье нет. Может быть, есть вопрос украинского языка в некоторых далеких селах, где люди почти никогда не слышали государственный язык. Там живут в основном пожилые люди, которые в школе учились еще при СССР. Они не знают украинского. Но тот же голова Сюртовской ОТГ, где произошел сепаратистский скандал, Арпад Пушкарь, хоть и венгр, великолепно знает украинский язык и с удовольствием дает интервью именно на нем. То есть я хочу сказать, что среди украинских венгров нет большой проблемы украинского языка. Есть венгры, которые по-украински говорят лучше самих украинцев. Сейчас же кто-то очень хочет перегнуть палку. Есть надежда, что приближающиеся праздники этот сепаратистский скандал все-таки немного погасят.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что из Украины выдворили венгерского топ-чиновника Иштвана Грежу, который собирался посетить город Берегово. Политику запретили въезд в нашу страну еще 26 из-за того, что представители Будапешта участвовали в предвыборной агитации в Закарпатье.

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter