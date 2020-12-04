Сын Кернеса назвал дату его возвращения в Харьков

Мэр Харькова Геннадий Кернес должен вернуться из Берлина в Харьков 29 декабря. Об этом «Стране» сообщил его сын Даниил Привалов.

«Я так часто комментирую эту тему, что боюсь сглазить. Дай Бог, это свершится и вы вскоре лично встретитесь и запишите интервью», — сказал Привалов.

Напомним, ранее Привалов называл дату до 20 декабря и заявлял, что Кернесу «врачи разрешают ехать». Между тем, первую сессию нового городского совета Харькова, а также выборы секретаря разрешили проводить без присяги мэра.

Местный терризбиком назначил первую сессию на 9 декабря. Но не исключено, что заседание могут перенести на неделю.

Недавно президент Зеленский назначил Айну Тымчук председателем Харьковской областной государственной администрации. В 2010—2014 годах она была заместителем Геннадия Кернеса.

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