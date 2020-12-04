«Дело Гандзюк»: суд решил, встретит ли Мангер Новый год с семьей

Днепровский райсуд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей обвиняемым по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангер и Алексею Левину. Об этом сообщает Суспільне.

Обвинение настаивало на содержании обвиняемых под стражей без залога. Это обосновывалось угрозами свидетелям со стороны обвиняемых, а также возможностью бегства выпущенных под залог.

Судья поддержала ходатайство стороны обвинения и продлила меру пресечения Мангеру и Левину до 1 февраля без возможности внесения залога.

Ранее сообщалось, что из-под стражи освободили Игоря Павловского, скрывшего преступление против херсонской активистки Екатерины Гандзюк, — он заключил сделку со следствием и дал показания относительно Владислава Мангера и Алексея Левина.

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