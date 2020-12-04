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Украина

Русский язык утратил статус регионального в Одесской области, — решение суда

20:07 4 декабря 2020
молоток

Одесский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Одесского облсовета об установлении в Одесской области регионального языка — русского.

Решение принято 3 декабря, удовлетворив иск первого заместителя прокурора Одесской области.

Исходя из того, что в 2018 году Конституционный Суд Украины признал закон Украины «Об основах государственной языковой политики» (известный как «закон Кивалова-Колесниченко») неконституционным, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению.

Ранее суд отменил решение Одесского горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Напомним, согласно принятому в июне 2019 года закону, единственным государственным языком в Украине является украинский язык.

Фото pixabay.com

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