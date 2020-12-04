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Украина

Они возвращаются: Резников и Стефанчук победили коронавирус

20:33 4 декабря 2020
Стефанчук

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук наконец получил отрицательный результат теста на коронавирус.

«Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей», — написал Стефанчук в Facebook.

А вице-премьер Алексей Резников подробно рассказал, как три с половиной недели боролся с инфекцией.

Резников

«Все стадии прошел в домашнем режиме, без госпитализации: и температуру, и пневмонию с двусторонним воспалением, и все побочные симптомы. Понимая неизбежность больничного, спланировал 100 500 книг прочитать. Но нет. Мозг просто отказался напрягаться и планы прочитать много книг не реализовались. Нарушен сон. Еще один мой симптом», — уточнил чиновник.

При этом, он пишет, что у него обострились запахи и вкусы.

«По сути, для меня это был квест в походе за антителами, в котором я сегодня прошел все уровни и вышел с ними. Теперь — к работе, в бой», — добавил Резников.

Напомним, коронавирусом переболели многие народные депутаты. В частности, в конце ноября поборол инфекцию спикер Рады Дмитрий Разумков. Ранее от COVID-19 в «Феофании» лечились президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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