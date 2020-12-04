Без вариантов: в МВД отреагировали на скандальное решение суда по делу бывшего "беркутовца"

МВД и Нацполиция будут оспаривать решение Харьковского окружного админсуда о восстановлении в должности экс-командира роты «Беркута» Виктора Шаповалова. Об этом в Twitter сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

Напомним, бывший командир роты харьковского «Беркута» Виктор Шаповалов судился с ГУ МВД и Харьковским областным главком полиции. Он требовал признать незаконным его увольнение, восстановить в должности и выплатить среднюю зарплату за время «вынужденного прогула».

Суд признал требования Шаповалова справедливыми.

Бывший «беркутовец» находился под стражей с 2015 года. В ноябре 2019 Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи по «закону Савченко».

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