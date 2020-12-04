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Украина

В честь ВСУ в Крым запустили 20-метровый флаг Украины

22:26 4 декабря 2020
волонтеры и флаг

В пятницу, 4 декабря, волонтеры из Краматорска, Киева, Херсонской и Запорожской областей запустили в направлении Крыма флаг Украины, сообщает «Крым Реалии».

Акция приурочена ко Дню Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться 6 декабря.

Флаг Украины размером 20 на 6 метров сшила жительница Краматорска Оксана Муравлева. Участники акции, прибывшие на КПП «Чонгар» рассказали, что таким образом они хотели поддержать жителей аннексированного Крыма.

Вместе с флагом на полуостров отправили 10 тысяч открыток с надписями «С Днем Вооруженных сил Украины!», «Украина единая», «Там, где мы, там Украина».

Напомним, недавно похожую патриотическую акцию провели на Луганщине военнослужащие ВСУ — они отправили в направлении оккупированного Луганска флаг Украины.

Фото krymr.com/

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