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Украина

Одиозного активиста «русской весны» бросили «на подвал» в Донецке, обвинив в подрывной деятельности

23:09 4 декабря 2020
Сергей Куц
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

Активист «русской весны» на Донбассе Сергей Куц был найден в пятницу утром, 4 декабря, в Донецке с мешком на голове возле пруда, примыкающего к парку им. Щербакова в центре города. Об это сообщают издания оккупантов.

Сам Сергей Куц поведал, что был похищен неизвестными людьми, которые оглушили его электрошокером и с мешком на голове бросили «на подвал». Там Куца якобы держали в пластиковых наручниках и допрашивали. Интересовались, кто помогает Куцу в России. А также обвиняли в подрывной деятельности против оккупационных властей. Последнее особенно задело Сергея, так как он был активным участником так называемой «русской весны» и «депутатом Верховного совета ДНР».

Утром неизвестные выбросили похищенного на берег пруда с мешком на голове.

Впрочем, очевидно, что и в России Куцу никто не помогает. Издание, опубликовавшее информацию об этом происшествии, пишет о том, что в данный момент российский суд рассматривает жалобу Сергея Куца об отказе в получении российского гражданства. Причины отказа не сообщаются.

Напомним, что это уже не первый пособник оккупантов, которому Россия отказывается дать свое гражданство.

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