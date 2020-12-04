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Украина

Презумпция несогласия: стал известен механизм будущей вакцинации населения

23:18 4 декабря 2020
Радуцкий Михаил

Глава комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, являющий одним из авторов «спорного» законопроекта о вакцинации, заявил, что введение вакцины украинцам будет осуществляться исключительно на добровольной основе.

Для этого в стране ввели так называемую «презумпцию несогласия», заявил он в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает РБК.

По словам Радуцкого, вакцинация будет обязательной, но каждый гражданин сможет от нее отказаться.

«Мы заменяем презумпции согласия на презумпцию несогласия. Тебя никто не заставляет вакцинироваться, но вакцинация обязательная. Ты можешь не вакцинироваться, но ты согласись. Не врачи тебе отказали, а ты сам согласился и взял на себя ответственность», — подчеркнул он.

Также Радуцкий рассказал о том, что в Украине уже определен четкий перечень стран, у которых можно покупать вакцину от коронавируса — в список входят только государства, имеющие жесткую регуляторную политику. При этом в Украине можно зарегистрировать только вакцину, которая имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения.

Естественно, что России нет в указанном списке.

«Россия к ним не имеет никакого отношения. Мы имеем в виду только США, Британию, Евросоюз, Швейцарию, Японию и мы отдельно разрешили Китай и Израиль», — рассказал Радуцкий.

Напомним, что в Минздраве ожидают, что вакцина от коронавируса в Украине должна появиться в конце первого или начале второго квартала 2021 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пятницу, 4 декабря, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4314, предусматривающий ускоренный доступ к вакцине от COVID-19. Документ позволяет сократить сроки утверждения клинических испытаний, а также регистрации вакцин и лекарств против COVID-19. Срок действия закона — период карантина, установленный Кабинетом министров Украины из-за пандемии коронавируса. Верховной Раде рекомендовал поддержать этот документ парламентский комитет по вопросам здоровья нации — основанием служит предполагаемое снижение нагрузки на систему здравоохранения страны.

Фото: УНИАН

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