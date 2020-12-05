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Украина

Около 20 млн украинцев вакцинируют бесплатно: названы "группы риска" среди населения

1:59 5 декабря 2020
Степанов Максим

Назвавший сроки введения в Украине тотального локдауна министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что около 20 млн наших сограждан могут надеяться на бесплатную вакцинацию за счет бюджета.

За счет бюджета привьют представителей различных «групп риска», сказал министр в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Все категории риска — это около 20 миллионов человек. Мы считаем, что их надо вакцинировать и нужно вакцинировать за счет госбюджета… Мы считаем, что это будет правильно», — уверен чиновник.

К «группам риска» Степанов отнес «людей старше 60 лет, людей с сопутствующими болезнями», также «все категории по профессиональному признаку».

Напомним, в Минздраве ожидают, что Украина получит партию вакцины от международного механизма COVAX в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Раде назвали критерий, по которому будут определять производителей вакцины для населения — это преквалификация Всемирной организации здравоохранения. Также в Украине определен четкий перечень стран, у которых можно покупать вакцину от коронавируса — в список входят только государства, имеющие жесткую регуляторную политику. Речь идет о США, Британии, Евросоюзе, Швейцарии, Японии, а также Китае и Израиле. России в этом списке нет.

Фото: Интерфакс-Украина

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