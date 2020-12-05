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Украина

В Украине наладили выпуск новогодних игрушек с символикой российской армии: видеофакт

7:30 5 декабря 2020
елочные игрушки

На Клавдиевской фабрике елочных игрушек под Киевом изготавливают новогодние украшения для российской армии. Видео в Facebook опубликовал экскурсовод Сергей Савченко.

Он показал, что на елочных шарах, которые расписывает художница, символика армии соседней страны.

Внимание! На видео нецензурная лексика

Под роликом появилась масса гневных комментариев. Люди пишут, что на седьмом году войны, когда украинцы гибнут на фронте, кто-то зарабатывает деньги, рисуя вражескую символику. Многие комментаторы интересуются, куда смотрит СБУ. Кто-то утверждает, что владельцы фабрики находятся в РФ, а под Киевом — филиал.

Фото скриншот видео

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