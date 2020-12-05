Коронавирус в Украине: за сутки больше пациентов выздоровело, чем заболело

В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 13 825 человек. Количество выздоровевших — 14724. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По состоянию на 5 декабря 2020 года среди новых инфицированных 713 детей и 629 медработников.

В больницы госпитализовано — 1504 человека. Летальных случаев — 226.

За минувшие сутки медики провели 67533 тестов, в том числе методом ПЦР — 44538, методом ИФА — 22995.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 801 716 человек, выздоровело 412 533 ​​человека, смертельных случаев — 13421.

Фото dw.com/

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