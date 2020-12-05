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Украина

Оскандалившаяся фабрика решила уничтожить все новогодние игрушки с символикой российской армии

10:34 5 декабря 2020
игрушки

Скандал с Клавдиевской фабрикой елочных игрушек, где выпускали украшения с символикой российской армии, попытался загладить представитель руководства Павел Гукасов.

По его словам, одно из направлений работы предприятия — «деятельность в сфере образования, развлечений и туризма», а также «развитие бизнеса не только на территории Украины, но и за ее пределами».

«В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков», — пишет Гукасов в Facebook.

Далее в своем посте представитель фабрики заявил, что все время занимался «развитием новых проектов». А заказы от РФ шли напрямую — «без моего внимания». И рабочие выполняли все работы, о которых якобы не знал начальник.

«И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидирован», — сообщил Гукасов.

Он пообещал, что впредь «все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль» и поблагодарил авторов, вскрывших «проблему в системе приема заказов».

«Я разделяю возмущение общественности и приношу свои извинения по данной ситуации и надеюсь на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики», — добавил Гукас.

Но украинцы словам представителя фабрики не поверили и шквал гневных комментариев только усилился.

Напомним, в пятницу, 4 декабря, во время экскурсии на Клавдиевской фабрике елочных игрушек были замечены украшения с символикой армии соседней страны. Видео появилось в соцсетях и вызвало бурю возмущения у украинцев.

Фото скриншот видео

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