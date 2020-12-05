"Зато пляжи какие!": Аянское водохранилище в Крыму превратилось в лужу

В оккупированном Крыму пересыхают реки, обеспечивающие пресной водой водохранилища питьевого стока на полуострове.

По информации крымских «властей», в настоящее время запасы воды в Симферопольском, Партизанском и Аянском водохранилищах составляют 12%.

Фото в Аянского водохранилища в Twitter опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&КрымUA.

«Так выглядит сейчас Аянское водохранилище в Крыму. По информации государственного комитета по водному хозяйству в сутки сюда поступает всего 2000 куб.м. воды. Расходуется 22000», — пост под снимком.

Аянское водохранилище — водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян. Его объем 3,9 млн куб.м. воды, площадь зеркала —400 квадратных метров, максимальная глубина — почти 25 метров. Водохранилище используется для водоснабжения Симферополя.

Так водохранилище выглядело до оккупации полуострова

Комментаторы пишут, что оккупанты в Крыму массово уничтожают природу — вырубают деревья, пускают канализационные стоки в море. По поводу водохранилища, считают, что летом все увидят, какой Крым получила Украина в 1954 году.

Есть ироничные комментарии: «Зато пляжи-то какие! Загляденье!» и «Не сравнить с джанкойскими».

Напомним, с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по часам утром и вечером. «Власти» прогнозируют, что ограничения продлятся до марта 2021 года.

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