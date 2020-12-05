Заболевший коронавирусом экс-глава Нацполиции Князев в тяжелом состоянии на ИВЛ, — СМИ

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Сергей Князев госпитализирован с коронавирусом.

Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает «Страна», ссылаясь на источник в Нацполиции.

Заболел Князев еще на прошлой неделе.

По словам источника, бывший глава Нацполиции находится в стационаре Александровской больнице Киева. Его поместили на аппарат искусственной вентиляции легких.

Сергею Князеву 49 лет. Он был главой Нацполиции Украины в 2017—2019 годах.

После скандала с бывшей женой главного полицейского, Князев подал в отставку и сразу был назначен советником министра Авакова.

Фото wikipedia.org/

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