Заболевший коронавирусом экс-глава Нацполиции Князев в тяжелом состоянии на ИВЛ, — СМИ
Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Сергей Князев госпитализирован с коронавирусом.
Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает «Страна», ссылаясь на источник в Нацполиции.
Заболел Князев еще на прошлой неделе.
По словам источника, бывший глава Нацполиции находится в стационаре Александровской больнице Киева. Его поместили на аппарат искусственной вентиляции легких.
Сергею Князеву 49 лет. Он был главой Нацполиции Украины в 2017—2019 годах.
После скандала с бывшей женой главного полицейского, Князев подал в отставку и сразу был назначен советником министра Авакова.
Фото wikipedia.org/486
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter