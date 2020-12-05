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Украина

Вслед за Тимошенко в Раде "надругались" над Шмыгалем

12:11 5 декабря 2020
Шмыгаль

Во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Дениса Шмыгаля повторилась история с выступлением с трибуны лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко.

В то время, когда премьер говорил о работе правительства, двое народных избранников стояли возле трибуны к нему спиной. Один из них о чем-то разговаривал со своим коллегой. «Слуга народа» Макс Бужанский говорил по телефону. Некоторые из «слуг» изучали свои девайсы.

Фото в Facebook опубликовал Александр Гончаров.

Комментаторы возмущены невоспитанностью нардепов.

Напомним, после публикации фото, на котором глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия стоял спиной к выступающей Юлии Тимошенко, экс-нардеп Олег Ляшко назвал некоторых парламентариев «швондерами».

Фото Facebook/Aleksandr Goncharov, Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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